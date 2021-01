Halo Infinite: nuove informazioni questa settimana, 343 promette aggiornamenti ogni mese

La community di Halo è preoccupata per la sostanziale mancanza di aggiornamenti su Halo Infinite, ma non c'è da preoccuparsi perchè 343 Industries ha un piano di comunicazione ben preciso, come confermato dalCommunity Director Brian Jarrard.

Intervenuto su Reddit, Jarrard rivela che un nuovo appuntamento con Halo Inside Infinite è previsto per questa settimana, con focus particolare sulle meccaniche Sandbox. La compagnia ha in programma un piano di aggiornamenti su base mensile, tuttavia per il momento non dobbiamo aspettarci la pubblicazione di screenshot, trailer o l'annuncio della data di uscita.

343 Industries vuole guidare i giocatori alla scoperta del nuovo Halo in vista del lancio previsto per l'autunno, nella seconda metà dell'anno la grande macchina del marketing entrerà finalmente in azione con il reveal della data di uscita, trailer, interviste al team di sviluppo, approfondimenti e reveal più corposi su Halo Infinite.

Inizialmente atteso per novembre 2019 come gioco di lancio di Xbox Series X/S, il gioco è stato rimandato all'autunno 2020, Halo Infinite ha fatto enormi progressi in questi mesi stando ad un portavoce dello studio, l'attesa è certamente lunga ma varrà la pena aspettare per trovarsi tra le mani un prodotto capace di soddisfare le altissime aspettative del pubblico.