Halo Infinite: ecco i nuovi Funko Pop, alcuni contengono DLC esclusivi

Nel corso della serata sono stati annunciati ufficialmente i Funko Pop di Halo Infinite, lo sparatutto targato 343 Industries posticipato solo di recente al prossimo anno.

La collezione di statuite dedicate all'esclusiva Microsoft include un totale di sei diversi prodotti, alcuni dei quali non sono altro che ricolorazioni della nuova armatura Mark VII di Halo Infinite, mostrata proprio ieri insieme ad un nuovo Elite grazie ad una serie di concept art. Dello Spartan che veste la Mark VII troviamo la versione grigia, nera e blu/gialla, invece del caro vecchio Master Chief potremo acquistare l'edizione classica, trasparente o mimetica. Stando alle immagini promozionali pubblicate, alcuni di questi prodotti arriveranno in esclusiva presso alcuni rivenditori americani e non è da escludere che anche in Europa potranno essere acquistati solo in alcune catene. Pare inoltre che alcuni pezzi del set includano nella confezione un codice utile a scaricare DLC per il gioco, probabilmente elementi estetici che riprendono lo stile delle statuette.

A proposito di oggetti cosmetici, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare le immagini delle mimetiche delle armi a tema Monster Energy di Halo Infinite, trapelate online solo qualche giorno fa.