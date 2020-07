Halo Infinite: nuovi rumor sul rampino di Master Chief tra storia e online

Nel corso di una discussione intrattenuta con la community di ResetEra, l'insider Klobrille si riallaccia agli ultimi rumor sul rampino di Halo Infinite per offrire nuovi indizi su questo specifico elemento di gameplay che, a suo giudizio, sarà presente sia nella campagna che nel modulo multiplayer.

Stando a quanto riferito dall'insider Xbox che, già a metà 2019, ribadì la maggiore potenza di Xbox Series X rispetto a PS5, il nuovo kolossal sparatutto di 343 Industries consentirà agli utenti di utilizzare un rampino. A detta di Klobrille, però, alcuni dei rumor che consideravano il rampino come uno strumento di gameplay indispensabile in Halo Infinite "sono falsi. Per quel poco che mi è stato detto, somiglierà più ad un elemento di equipaggiamento da raccogliere come quelli di Halo 3 ma non ho idea di come potrà essere incluso nella campagna".

Ben più circostanziate sono invece le indiscrezioni fornite da Klobrille in merito all'impiego del rampino nel comparto multigiocatore di Halo Infinite, come specifica lui stesso specificando che "Halo Infinite Arena tornerà a fornire un gameplay classico con sfide per il controllo delle mappe tramite potenziamenti e armi da recuperare. Ci saranno molti equipaggiamenti per evolvere l'esperienza sandbox come il rampino, dei potenziamenti per la cartografia, il boost di velocità o il sovrascudo. Tutto ciò renderà il multiplayer molto dinamico e potrà renderà notevolmente più vario in base alle playlist selezionate".

Come specificato da Phil Spencer e dagli altri dirigenti Microsoft legati alla divisione Xbox, nel corso dell'evento Xbox Series X del 23 luglio assisteremo alle prime scene di gameplay della campagna di Halo Infinite.