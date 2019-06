Halo Infinite: nuovi rumor sull'uscita cross-gen su PC, Xbox One e Scarlett

Brad Sams, l'insider che era riuscito ad anticipare l'annuncio del controller Elite e l'architettura hardware di Project Scorpio (Xbox One X), ci offre delle importanti anticipazioni su uno dei progetti più attesi della conferenza Microsoft all'E3 2019, ossia Halo Infinite.

In base alle informazioni raccolte dal noto giornalista di Thurrott, attingendo immancabilmente alle sue fonti anonime collegate alla casa di Redmond, sembrerebbe infatti che nel corso dello show losangelino assisteremo a una demo di Halo Infinite fatta girare su di un PC di fascia alta con un controller Xbox non meglio specificato, alimentando anche qui i precedenti rumor sull'annuncio della nuova serie del controller Elite di Xbox One.

La scelta di mostrare Halo Infinite su di una simile configurazione hardware piuttosto che su Xbox One X sarebbe dettata dalla necessità, per i vertici della divisione Xbox di Microsoft, di proporci un'anteprima della versione Xbox Scarlett del kolossal sci-fi di 343 Industries. Il dispendioso sviluppo cross-gen, d'altronde, potrebbe giustificare in qualche modo i 500 milioni di dollari di budget che, stando sempre alle indiscrezioni pre-E3, sarebbe stato stanziato dal colosso tecnologico statunitense per sviluppare questo titolo tanto su PC quanto su Xbox One e Xbox Scarlett, presumibilmente al lancio della console next-gen.

Per dare risposta a queste e a tante altre domande su Halo Infinite non dovremo fare altro che attendere l'apertura della conferenza Microsoft, prevista per le ore 22:00 italiane di domenica 9 giugno.