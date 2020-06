Halo Infinite: un nuovo teaser conferma il ritorno della Pistola ad Aghi

L'attesa per l'evento sui giochi Xbox Series X di luglio è ben lungi dall'essere terminata - non conosciamo neppure la data precisa - ma Microsoft e 343 Industries hanno già cominciato a stuzzicare tutti i fan di Halo Infinite con una serie di teaser.

Così, dopo aver pubblicato una breve clip che ha pre-annunciatiato il ritorno degli Esiliati e del loro capo di razza Jiralhanae, il possente Atrio, i canali social hanno dato in pasto alla comunità un'immagine teaser che si limita a mostrare la Pistola ad Aghi, confermandone così il ritorno in Infinite. Immaginare un Halo senza la Pistola ad Aghi sarebbe letteralmente impossibile. Si tratta, dopotutto, di un'arma in dotazione ai Covenant reperibile sul campo di battaglia fin dal primo capitolo della serie, e i veterani saranno felici di poterla utilizzare ancora. Ad accompagnare l'immagine c'è anche un simpatico suggerimento: "Colpiteli con la parte appuntita".

Di recente abbiamo scoperto che Halo Infinite avrebbe dovuto rappresentare la punta di diamante della line-up E3 2020 di Microsoft. L'evento è stato cancellato, ma al nuovo lavoro di 343 Industries non mancheranno le occasioni per mettersi in mostra, a partire dall'atteso evento di luglio sui giochi Xbox Series X. Nel frattempo, potete mettervi al passo leggendo il nostro articolo con tutto ciò che sappiamo su Halo Infinite.