Halo Infinite, nuovo teaser: tornano Atriox e gli Esiliati?

Mentre cresce l'attesa per l'evento di luglio sui giochi Xbox Series X dopo le parole di Aaron Greenberg e Phil Spencer, i curatori dei canali social ufficiali di Halo pubblicano un misterioso teaser che preannuncia il ritorno di Atriox l'Esiliato in Halo Infinite.

I ragazzi di 343 Industries hanno infatti condiviso su Twitter un video in cui è possibile udire dei rumori sinistri e un essere che, alla fine del teaser, esclama "We are the Banished!" per preannunciare il ritorno degli Esiliati e del loro capo di razza Jiralhanae, il possente leader militare Atriox.

Dopo essere stato bandito dai Covenant insieme ai suoi sodali, il warmaster che guida questa pericolosa fazione di mercenari dovrebbe perciò ritagliarsi un importante spazio nel canovaccio narrativo di Halo Infinite, o almeno questo è quanto ipotizzato dai tanti appassionati di Halo che stanno commentando il nuovo teaser.

Il ritorno di Atriox da Halo Wars 2, come pure degli Esiliati e di un redesign dei Grunt e degli Elite, era stato suggeritoa fine aprile dai leak di Halo Infinite dei giocattoli Mega Blocks, con indiscrezioni che hanno coinvolto anche diversi elementi di equipaggiamento come lo speciale fucile al plasma apparso per l'ultima volta in Halo 3 ODST.