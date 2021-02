Halo Infinite offrirà una libertà d'azione mai vista prima nella serie, assicura 343i

Continuano ad arrivare confortanti novità sul fronte Halo Infinite: dopo aver pubblicato alcune immagini che ci hanno mostrato i notevoli miglioramenti grafici raggiunti in questi mesi, gli sviluppatori di 343 Industries ci parlano più approfonditamente di ciò che troveremo all'interno del nuovo capitolo della celebre serie sparatutto.

Come leggiamo all'interno del lungo post pubblicato su Halo Waypoint, gli sviluppatori stanno lavorando sodo per riuscire ad offrire un'esperienza ludica completa ed appagante, che metta nelle mani dei giocatori un ventaglio di possibilità mai visto prima d'ora in alcun episodio della saga.

"La campagna riguarda il racconto del prossimo grande capitolo della storia di Master Chief, e l'esperienza cooperativa consiste nel giocare questa storia insieme ai tuoi amici. L'esperienza in solitaria è progettata per fornire ai giocatori diverse opzioni su come vogliono affrontare le situazioni. Queste possibilità si ripresentano bene in cooperativa consentendo differenti stili di gameplay. Il bello dell'essere un gioco sandbox è che non esiste un modo giusto per utilizzare un particolare oggetto o una funzionalità. Non vedo l'ora di osservare i giocatori fare cose folli in coop ed eseguire combo a cui non avremmo mai nemmeno pensato", sono state le parole del directo artistico della campagna Justin Dinges.

"Come accennato in precedenza, Halo Infinite offrirà una delle esperienze di gioco più libere nella storia di Halo con un'enorme sandbox colmo di attività da portare a termine. Quindi, quando aggiungi l'idea che si può partecipare insieme a questo mix di esperienze guidate dalle decisioni del giocatore, le possibilità esplodono per davvero", ha poi aggiunto Troy Mashburn, che sta curando il mondo sandbox del gioco.



Ricordiamo che Halo Infinite sarà pubblicato su PC Windows, Xbox Series X|S e Xbox One nel corso della stagione autunnale di quest'anno. Gli sviluppatori di 343 Industries hanno definito il gioco come un reboot spirituale della serie.