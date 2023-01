Halo Infinite e oltre: 343 lavora a Project Tatanka su Unreal Engine 5, per Jason Schreier

Nel nuovo reportage pubblicato sulle pagine di Bloomberg News da Jason Schreier, il noto giornalista videoludico parte dai recenti licenziamenti di 343 Industries e dai problemi di Halo Infinite per condividere degli interessanti retroscena sul prossimo progetto della sussidiaria degli Xbox Game Studios.

L'approfondimento a firma di Schreier sullo stato in cui versa il team di 343 Industries descrive una situazione non particolarmente rosea per lo studio americano: il redattore di Bloomberg spiega infatti che 343i sia stata una delle realtà più colpite dai 10.000 licenziamenti decisi da Microsoft, con quasi cento membri del team che hanno dovuto abbandonare ogni incarico presso la sussidiaria a cui la casa di Redmond ha affidato il destino dell'IP di Halo.

Ed è proprio all'odissea spaziale di Master Chief a cui Schreier guarda con particolare attenzione nel sottolineare, in uno passaggio del suo reportage, come "lo studio Microsoft dietro al franchise di Halo sta quasi ripartendo da zero".

La profonda riorganizzazione di 343 Industries sembra riflettersi anche nelle scelte compiute dal management della sussidiaria degli Xbox Game Studios per il prossimo capitolo della serie di Halo: stando a Jason Schreier, il nuovo videogioco della saga sparatutto sarebbe già in sviluppo con il nome in codice di Project Tatanka.

Le fonti anonime citate da Schreier confermano inoltre le anticipazioni dei mesi scorsi sul cambio di motore grafico: il nuovo Halo dovrebbe abbandonare lo Slipspace Engine di Halo Infinite per passare al celebre motore Unreal Engine 5.