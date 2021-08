Halo Infinite all'Opening Night Live di stasera? Nuovo avvistamento per la data di uscita!

Dopo l'assenza di Master Chief dall'Xbox Gamescom Showcase, Microsoft potrebbe in verità avere in serbo una sorpresa per la cerimonia di apertura della fiera di Colonia, in programma per questa sera.

A suggerirlo, sono alcuni interessanti indizi, fattisi strada in rete nel corso delle ultime ore. Dopo un primo avvistamento di una data di uscita di Halo: Infinite su Microsoft Store - poi rapidamente rimossa -, arriva ora una seconda segnalazione. Direttamente da Taiwan, un rivenditore ha infatti indicato il medesimo Day One proposto quest'oggi dallo store Xbox. Il retailer indica dunque nel prossimo 8 dicembre 2021 la possibile data di esordio di Halo: Infinite, il cui debutto resta atteso su PC, Xbox Series X|S e Xbox One.

A stuzzicare ulteriormente gli appassionati, ci ha poi pensato Jez Corden, redattore di Windows Central, generalmente molto vicino agli ambienti verdecrociati. Tramite un cinguettio, quest'ultimo ha infatti consigliato caldamente ai fan Xbox di sintonizzarsi sull'Opening Night Live in programma per stasera. Lo stesso Geoff Kighley, conduttore dell'appuntamento, ha replicato al Tweet con un commento sornione.



