Halo Infinite, Operation Cyber Shodown III disponibile: nuova mappa e Pass tra le novità

343 Industries continua a lavorare per espandere il comparto multiplayer online di Halo Infinite, e lo fa tramite la pubblicazione di Operation Cyber Shodown III, ora disponibile per i giocatori su PC Windows e console Xbox.

Cyber Showdown III, l'ultima operazione di Halo Infinite, porta un nuovo Operation Pass gratuito da 20 livelli, una nuova mappa e altro ancora all'interno delle modalità online dello sparatutto Sci-Fi. Con la nuova Operazione potrete accogliere la "macchina virale" di Cyber Showdown III, una versione cyberpunk dell'estetica del nucleo dell'armatura Chimera.

Il Pass Operativo a 20 livelli offre ricompense di personalizzazione gratuite, inclusi rivestimenti, ciondoli per armi ed emblemi. Sono disponibili anche opzioni premium per il Pass Operazione, tra cui uno slot Sfida aggiuntivo, un rivestimento bonus per l'armatura Emberbreak e altro ancora. Il trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia ci offre uno sguardo al rivestimento dell'armatura Code Sprawl, all'elmo Alpha Dive, alla nuova mappa multiplayer, Elevation, sei nuove mappe Husky Raid e altro ancora.

Come precisato nelle scorse settimane dal team di sviluppo di 343 Industries, Halo Infinite ha detto definitivamente addio alle Stagioni, con lo sparatutto che d'ora in avanti accoglierà soltanto le Operazioni. La prima di queste è stata Spirit of Fire, arrivata a gennaio e a cui fa seguito Cyber Shodown III.