Halo Infinite: l'era delle Operazioni ha inizio con Spirit of Fire

La preannunciata chiusura della fase delle Stagioni di Halo Infinite si concretizza con il lancio di Spirit of Fire, la prima delle Operazioni che 343 Industries pubblicherà d'ora in avanti per ampliare costantemente il perimetro ludico e contenutistico del comparto multiplayer dell'esclusiva Microsoft.

Con un numero sempre maggiore di sviluppatori della sussidiaria degli Xbox Game Studios impegnato nella realizzazione del prossimo videogioco della serie di Halo, il team che continua a supportare il post-lancio di Halo Infinite si impegna a garantire un'esperienza sempre nuova grazie, appunto, alle Operazioni.

Nel corso della fase inaugurata da Spirit of Fire, gli Spartan possono sbloccare tutta una serie di customizzazioni e boost per il proprio alter-ego scalando virtualmente i 20 Tier che compongono la prima Operazione: chi desidera acquisire gli oggetti e le personalizzazioni delle passate Stagioni, ad ogni modo, può recuperare i precedenti Tier attivandoli dall'apposita funzione messa a disposizione da 343i.

L'Operazione Spirit of Fire di Halo Infinite parte quest'oggi, martedì 30 gennaio, e si concluderà il 5 marzo su PC e console Xbox: spendendo 500 Crediti si può accedere per sempre ai Tier dell'Operazione, sbloccare uno slot Sfida extra, ottenere XP bonus e ampliare il proprio 'guardaroba digitale' con un oggetto personalizzato. Con 2.000 Crediti, invece, si possono sbloccare tutti i bonus di cui sopra e accedere istantaneamente a tutti gli oggetti e i potenziamenti dei 20 Tier del Pass Operazioni.