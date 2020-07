Halo Infinite: la pagina Steam si aggiorna con le info su Forgia e Campagna

In seguito alla presentazione del primo filmato di gameplay di Halo Infinite mostrato in occasione dell'evento dedicato ai giochi Xbox Series X, Microsoft ha aggiornato la pagina Steam dello sparatutto con qualche nuovo dettaglio su trama, multigiocatore e Forgia.

Ecco di seguito la descrizione ufficiale del prodotto sulla pagina del client Valve:

"Campagna: quando tutte le speranze sono andate perdute e l'umanità è appesa ad un filo, Master Chief è pronto a confrontarsi con il nemico più forte che abbia mai incontrato. Ricomincia da zero e indossa l'armatura dell'eroe più grande del'umanità per vivere un'avventura epica ed esplorare finalmente l'Halo.

Multigiocatore: l'acclamato comparto multiplayer online di Halo ritorna! Maggiori informazioni arriveranno nel corso dei prossimi mesi (richiede un abbonamento attivo a Xbox Live Gold solo su console, venduto separatamente).

Forgia: l'epico strumento di creazione di Halo sta per fare il proprio ritorno più in forma che mai. Anche in questo caso vi sveleremo maggiori dettagli prossimamente."

La descrizione prosegue poi con i dettagli sul supporto alla risoluzione 4K e ai 60 fotogrammi al secondo della versione Xbox Series X, che viene più volte citata all'interno della pagina Steam del gioco.

In attesa che 343 Industries sveli il multiplayer e la Forgia, vi ricordiamo che Halo Infinite sarà probabilmente l'ultimo capitolo della serie. Stando alle ultime dichiarazioni del team di sviluppo, pare inoltre che il Ray Tracing arriverà in Halo Infinite solo dopo il lancio, previsto entro la fine dell'anno corrente.