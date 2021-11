Halo Infinite: si parla di Early Access e DLC negli ultimi rumor

Nelle ultime ore sono spuntate in rete delle informazioni molto interessanti riguardanti Halo Infinite, l'attesissima esclusiva Microsoft. Sembrerebbe infatti che lo sparatutto 343 Industries possa essere uno dei primi gioco Xbox a proporre l'accesso anticipato ai server.

L'unico gioco Microsoft ad aver proposto qualcosa di simile in passato è stato Forza Horizon 4 con la sua Ultimate Edition, i cui possessori potevano avviare il titolo con qualche giorno d'anticipo. Se gli ultimi rumor dovessero essere confermati, il colosso di Redmond potrebbe proporre sul Microsoft Store un pacchetto per ottenere l'Early Access di Halo Infinite e iniziare così a giocare prima di tutti gli altri. Ad accompagnare l'avvistamento di questo bundle troviamo anche quattro diversi contenuti aggiuntivi di cui non si conoscono i dettagli specifici e che, con tutta probabilità, saranno legati al multiplayer. Non è da escludere che si tratti di bundle contenenti skin esclusive o l'accesso al Pass Stagionale in maniera simile a quanto già accade in moltissimi altri prodotti.

In attesa di scoprire se Microsoft abbia inserito questi elementi sullo store per dei test o con l'intenzione di pubblicarli nelle prossime settimane, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il lungo gameplay trailer della campagna di Halo Infinite, pubblicato qualche giorno fa in occasione di un breve evento in streaming.