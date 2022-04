Halo Infinite, la patch di aprile è disponibile: ecco cosa cambia

Tramite un nuovo post pubblicato su Halo Waypoint, gli sviluppatori di 343 Industries hanno confermato la disponibilità di una nuova patch per Halo Infinite. Si tratta di un update che va a migliorare numerosi aspetti tecnici e che dovrebbe migliorare l'esperienza in particolar modo su console Xbox.

Tra i cambiamenti apportati dalla nuova patch di Halo Infinite abbiamo:

Le animazioni in prima persona, incluse quelle di ricarica e arrampicata, appaiono ora più fluide a qualsiasi framerate;

Miglioramenti del mix audio sia nel multiplayer che nella campagna;

Rilevamento dei cheat potenziato e altri miglioramenti dell'anti-cheat;

Diversi miglioramenti al Quick Resume sulle console Xbox Series X|S;

Miglioramenti della stabilità per le console Xbox One;

Il pacchetto OpTic Gaming è ora disponibile nel negozio Halo Championship (HCS).

Nel multiplayer è stato incrementato il volume dei colpi subito nel mix audio, aumentato il range del sensore di combattimento, e risolto il problema per cui i tempi di attesa stimati durante il matchmaking potevano risultare errati. Per quanto riguarda la campagna, è stato migliorato il sistema di salvataggio in modo che ci siano meno rischi di perdere dati e progressi, ed è stato risolto il problema per cui oggetti come audio log e casse di munizioni potevano presentare suoni o rappresentazioni grafiche anomale dopo aver completato l'ultima missione della storia. L'update pesa approssimativamente 1.3GB su tutte le piattaforme di riferimento.

La community di Halo si è lamentata degli update a rilento del gioco, e sembra che 343 Industries si sia immediatamente data da fare per pubblicare al più presto la patch di aprile. Per quanto riguarda il futuro dello shooter Sci-Fi, gli sviluppatori hanno promesso un balzo generazionale per l'editor di mappe.