Halo Infinite: patch in arrivo per Big Team Battle e nuovo update per limitare i cheater

Da tempo i giocatori lamentano problemi con la modalità Big Team Battle di Halo Infinite, 343 non ha mai nascosto queste problematiche ed ha promesso l'arrivo di un update a gennaio, adesso ci sono interessanti novità in merito.

Il responsabile della community di Halo, Brian Jarrard, ha confermato che il team di 343 è tornato al lavoro dopo le festività di fine anno e si sta occupando proprio in queste ore di sviluppare e testare l'hotfix per la modalità Grande Battaglia a Squadre. Ci sono stati tentativi di risolvere i problemi con un minor update pubblicato prima di Natale ma i problemi con il matchmaking persistono, anche se lo studio ha già identificato la causa del problema e il nuovo aggiornamento è ora in fase di test.

La patch deve essere approvata e certificata dai vertici dello studio, da Microsoft e dagli addetti al controllo qualità, non c'è ancora una data per la pubblicazione ma l'obiettivo è ovviamente quello di pubblicare l'aggiornamento il prima possibile, anche se non sembrano esserci speranze per questa settimana.

Lo studio sta poi lavorando ad un update per mitigare il problema dei cheater e mettere i bastoni tra le ruote ai giocatori scorretti, un parziale rimedio in tal senso è atteso per il mese di febbraio con la seconda patch dell'anno che introdurrà misure anti-cheat non meglio specificate, inoltre lo studio sta continuando a lavorare per ottimizzare il gioco in base ai feedback della community.