Halo Infinite, patch in arrivo la prossima settimana: migliorerà anche la campagna

I ragazzi di 343 Industries stanno continuando a lavorare al miglioramento dell'intera esperienza di Halo Infinite, composta da una campagna per giocatore singolo e una modalità multiplayer gratis per tutti. I loro sforzi più recenti si concretizzeranno in una patch che verrà pubblicata giovedì 24 febbraio.

Il prossimo aggiornamento punterà innanzitutto a potenziare l'esperienza in rete aggiungendo un nuovo strumento per la telemetria (che permetterà a 343 Industries di collezionare un numero maggiore di dati in vista delle patch future) e riducendo i fenomeni di rubber banding attorno ai veicoli. In aggiunta a ciò, oggi scopriamo che risolverà anche i problemi al framerate che si verificano durante alcune animazioni in prima persona, potenzierà sensibilmente l'anti-cheat, e migliorerà stabilità e performance dell'intera esperienza sia su Xbox, sia su PC. Inoltre, la portata del Motion Tracker in Big Team Battle sarà incrementata da 18 metri a 24 metri sulla base del feedback della community.

343 Industries ha inoltre promesso miglioramenti multipli all'esperienza della campagna. La lista completa degli interventi verrà rivelata con il changelog della prossima settimana, ma intanto ha già confermato la risoluzione dei problemi relativi allo sblocco di alcuni Achievement e alla ripresa dal Quick Resume.

La patch, ribadiamo, verrà messa a disposizione il 24 febbraio. Prima di allora, il 22 febbraio per l'esattezza, tornerà l'evento Frattura: Tenrai in Halo Infinite.