Halo Infinite, la nuova patch disponibile su PC e Xbox: ecco cosa cambia

343 Industries ha confermato di aver lanciato un nuovo aggiornamento dedicato ad Halo Infinite, che va ad apportare alcuni miglioramenti alla Beta multiplayer online dello sparatutto in prima persona.

Come potete osservare dando uno sguardo al changelog riportato più in basso, dopo la nuova patch i Crediti acquistati al di fuori di Steam (per esempio quelli ottenuti dal Microsoft Store) saranno ora disponibili accedendo al gioco tramite la piattaforma Valve. Oltre a questo, è stato aggiunto un timer di 5 minuti di matchmaking per i round della modalità Oddball; sono state migliorate le prestazioni generali nei match Big Team Battle; ed apportate varie migliorie ai servizi di gioco.

Per quanto riguarda il peso del download, parliamo di 720MB su PC tramite Xbox App e Microsoft Store, 710MB su console Xbox Series X|S e Xbox One, ed infine soli 130MB su PC tramite Steam. La patch dovrebbe risultare già scaricabile su tutte le piattaforme di riferimento.

Se la Beta è già disponibile da alcuni giorni, la modalità single player (qui l'Anteprima della Campagna di Halo Infinite) e la versione definitiva del comparto multiplayer online saranno disponibili su PC e Xbox a partire dall'8 dicembre. Intanto, 343 Industries ha confermato che Halo Infinite è finalmente entrato in fase Gold, con lo sviluppo del gioco che può dirsi finalmente concluso.