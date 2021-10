Halo Infinite PC tra Ray Tracing, LAN, FOV e FreeSync: i setting grafici descritti da 343

Dopo aver svelato la GPU AMD Radeon RX 6900 XT di Halo Infinite, 343 Industries illustra tutte le funzionalità software e le opzioni offerte dai setting grafici della versione PC del kolossal sparatutto in arrivo

Nell'annunciare la partnership con AMD per il supporto day one e post-lancio di Halo Infinite, gli sviluppatori della sussidiaria americana degli Xbox Game Studios specificano che il titolo è stato costruito da zero su PC e che, di conseguenza, comprenderà tutte le opzioni e i parametri richiesti dai PC gamer appassionati di FPS e della serie di Master Chief.

Gli esponenti di 343 Industries spiegano che Halo Infinite supporterà una gamma estremamente ampia di hardware e promettono di integrare una pletora di funzionalità. La versione PC di Infinite comprenderà il supporto alle configurazioni con monitor ultrawide e super ultrawide (inclusi i filmati), i parametri per gestire il FOV, l'opzione per regolare il framerate e tutte le impostazioni grafiche più avanzate, come il controllo dell'allineamento del mirino, le combinazioni di tasti tripli e il supporto al multiplayer tramite LAN.

Non mancherà poi la compatibilità con la tecnologia FreeSync e i setting di Razer Chroma RGB; per quanto concerne il Ray Tracing, il supporto ufficiale arriverà dopo il lancio tramite una patch gratuita. Prima di lasciarvi all'ultimo video confezionato da 343 Industries, vi ricordiamo che Halo Infinite sarà disponibile dall'8 dicembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e, naturalmente, "gratis" dal day one su Xbox Game Pass.