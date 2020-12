Halo Infinite solo su PC e Xbox Series X e S: 343i smentisce i rumor

Negli ultimi giorni sono emerse in rete delle voci di corridoio piuttosto insistenti sulla possibile cancellazione della versione Xbox One di Halo Infinite, così da evitare problemi simili a quelli visti di recente con Cyberpunk 2077. Sembra però che i rumor in questione siano del tutto infondati.

In seguito alla circolazione in rete dei rumor, molti giocatori hanno infatti inviato numerosi messaggi al team di sviluppo, mettendolo sotto pressione tra richieste esplicite di cancellare la versione old-gen per focalizzarsi su quella Xbox Series X e suggerimenti su come pubblicare il gioco su tutte le piattaforme per non scontentare nessuno. Stanco di tutto questo rumore, è intervenuto tramite il proprio account ufficiale Twitter il community manager di 343 Industries, John Junyszek, il quale non solo ha negato la cancellazione del gioco su Xbox One ma ha esortato gli utenti a smetterla, così che possa godersi le feste senza preoccuparsi della diffusione di informazioni fasulle sul progetto. Insomma, dal momento che questo messaggio proviene da un membro del team di sviluppo, si può confermare che almeno per adesso la versione old-gen di Halo Infinite sia al sicuro e che il gioco è ancora previsto per tutte le console Microsoft dell'attuale e della vecchia generazione oltre che su PC.

In attesa di nuove informazioni, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale su tutte le migliorie apportate di recente a Halo Infinite.