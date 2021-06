Halo Infinite: perché non ha ancora una data di lancio? Risponde Phil Spencer

Gran parte di noi si sarebbe aspettato una data di lancio definitiva per Halo Infinite al termine del nuovo trailer dedicato al comparto multiplayer che Microsoft ha mostrato durante il suo scoppiettante Xbox & Bethesda Games Showcase tenutosi in occasione dell'E3.

Anziché fornire una data precisa, 343 Industries si è limitata a fornirci un'indicazione temporale più generica, fissata per una "Holiday 2021". Questo ha causato una leggera preoccupazione da parte dell'utenza, che già attendeva Halo Infinite all'uscita di Xbox Series X|S, prima che lo sparatutto Sci-Fi venisse rinviato di circa un anno da parte del team di sviluppo.

Sulla questione è intervenuto Phil Spencer in persona, il carismatico leader della divisione Xbox, che ha spiegato il motivo per cui il titolo non ha ancora una data definitiva. Stando a quanto dichiarato nel corso di un recente podcast, 343i sta prendendo in considerazione 3-4 settimane differenti in cui eventualmente pubblicare il gioco, probabilmente comprese tra i mesi di novembre e dicembre 2021. Tuttavia, la decisione finale non è stata ancora presa. Inoltre, non è di secondaria importanza valutare con saggezza e ponderazione le pubblicazioni di altri titoli di grande rilevanza in quel periodo dell'anno che potrebbero andare ad intaccare le vendite al day one della nuova epica avventura di Master Chief. Ciò che Spencer ha voluto insomma sottolineare è che non c'è rischio che Halo Infinite possa essere ulteriormente rinviato.

In Cina, intanto, proseguono i lavori su Inarrestabile, una pellicola cinematografica che prende leggerissimamente ispirazione dalla figura di Halo.