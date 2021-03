Halo Infinite, ecco perché gli sviluppatori hanno rotto un pianoforte

Qualche ora fa abbiamo trattato su queste pagine il primo "assaggio" relativo alle musiche di Halo Infinite, videogioco che mira a classificarsi come un reboot spirituale dell'intera saga. A corredo di tale materiale, nelle ultime ore è stato pubblicato anche un contenuto più "leggero", in cui il team di 343 Industries rompe un pianoforte.

Sì, avete capito bene. No, non si tratta di nulla di relativo a battibecchi tra sviluppatori o simili, dato che fa tutto parte del lavoro. Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge, nonché a quello che si può vedere nel video caricato sul canale YouTube HALO, è stato deciso di rompere un pianoforte per catturare al meglio alcuni effetti sonori.

Si tratta sicuramente di un dettaglio interessante, che tra l'altro ci porta "dietro le quinte" della realizzazione di un videogioco, ovvero un'opera particolarmente complessa che può richiedere anche del lavoro come quello mostrato in queste ore da 343 Industries. In ogni caso, le "stranezze" in questo settore in realtà non mancano di certo, come dimostra l'approfondimento di The Verge su Death Stranding.

In ogni caso, ricordiamo che gli sviluppatori hanno affermato che Halo Infinite sarà il capitolo più costoso della storica serie e che questo si noterà anche per quel che concerne il sonoro.