Halo Infinite perde Bonnie Ross: la fondatrice di 343 Industries lascia la compagnia

Con una lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati della saga di Master Chief, la fondatrice di 343 Industries Bonnie Ross annuncia il suo abbandono dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios e dal progetto di Halo Infinite.

Nel motivare questa sua dolorosa decisione, Ross spiega che "anche se speravo di rimanere con Halo fino al lancio del Winter Update di Halo Infinite, devo farvi sapere che sto lasciando il team di 343 Industries e che d'ora in avanti mi dovrò occupare di un problema medico familiare". Dietro all'abbandono dal team di 343 da parte di Bonnie Ross, quindi, non ci sarebbero delle divergenze con le alte sfere di Xbox o i problemi emersi in questi anni nello sviluppo di Halo Infinite, bensì la necessità di ritirarsi a vita privata (non sappiamo se temporaneamente o meno) per occuparsi di un non meglio precisato problema medico che interessa la sua famiglia.

La fondatrice della casa di sviluppo interna agli Xbox Game Studios sottolinea inoltre di essere "incredibilmente orgogliosa del lavoro che tutti i ragazzi di 343 Industries hanno svolto con Halo Infinite, la Master Chief Collection, la serie TV di Halo e molto altro ancora. È stato un onore servirvi e restarvi al fianco in questi ultimi 15 anni e far parte di un universo che amo così tanto".

Nel ringraziare la community per il supporto ricevuto, l'ormai ex boss di 343 Industries spiega ciò che accadrà alla serie di Halo da qui ai prossimi mesi e spiega che "il futuro di Halo è luminoso. Non vedo l'ora che sperimentiate tutto ciò che abbiamo sviluppato e che abbiamo in serbo per voi... e spero che continuiate a fare il tifo per noi. Quanto a me, continuerò a farlo da fan già dall'Halo World Championship di ottobre!". In funzione di questo addio, Pierre Hintze diventerà il nuovo capo di 343 Industries, con Bryan Koski ed Elizabeth Van Wyck che assumeranno rispettivamente l'incarico di General Manager del Franchise di Halo e di dirigente a capo delle attività commerciali della compagnia.



