Halo Infinite perde il suo Creative Director: Tim Longo lascia 343 Industries

Un inatteso cambiamento nella composizione del team al lavoro sul nuovo capitolo della serie Halo ha coinvolto 343 Industries: Tim Longo ha infatti preso la decisione di lasciare la software house.

Il Creative Director, che già aveva lavorato su di Halo 5, ha rivestito il medesimo ruolo nel processo di sviluppo dell'atteso Halo:Infinite. Tuttavia, secondo quanto riportato dal portale Kotaku, recentemente la sua mansione presso 343 Industries aveva subito delle variazioni: ora, giunge la notizia della sua decisione di interrompere la propria esperienza lavorativa presso il team.

Una notizia inattesa, ma che è stata confermata da Microsoft, che ha in merito rilasciato una breve dichiarazione a IGN.com, che vi riportiamo di seguito: "Tim Longo ha recentemente lasciato il nostro team e siamo profondamente grati per i suoi numerosi contributi ai nostri giochi, al nostro studio e all'universo di Halo". La Casa di Redmond ha inoltre voluto rassicurare il pubblico, confermando che la pubblicazione di Halo:Infinite non subirà alcun posticipo. È stato inoltre evidenziato che Chris Lee, Studio Head per Halo:Infinite, manterrà il controllo sulla produzione e la componente creativa del nuovo capitolo di Halo.



Recentemente, Matt Booty, responsabile degli Xbox Game Studios aveva sottolineato alcune delle caratteristiche di Halo Infinite, che, nei piani di Microsoft, sarà tra i protagonisti dell'E3 2020.