Halo Infinite, la Performance Mode a 120fps stupisce su Xbox Series X: l'analisi di DF

A pochi minuti dall'inizio del secondo weekend della Multiplayer Technical Preview di Halo Infinite, Digital Foundry ha pubblicato la sua video analisi basata sulle rilevazioni effettuate sulla build di test dello scorso fine settimana.

La redazione inglese è rimasta fortemente stupita dalla resa della Modalità Performance su Xbox Series X, visibilmente migliorata rispetto alla prima preview multiplayer messa a disposizione degli insider lo scorso agosto. Sulla console più potente della famiglia offre un framerate di 120fps costante per l'intera durata dell'esperienza: gli strumenti di rilevazione hanno individuato un solo, piccolo calo, praticamente invisibile all'occhio umano. In questa modalità, Halo Infinite gira ad una risoluzione dinamica che oscilla tra 1080p e 1440p con una qualità visiva eccellente, con l'unica eccezione delle animazioni bloccate a 60fps.

Xbox Series S, dal canto suo, ha perso la modalità a 120fps presente nella prima build di test. In compenso, la piccolina della famiglia next-gen offre un framerate perfetto a 60fps ad una risoluzione 1080p dinamica. La fluidità non viene praticamente mai messa in discussione.

Problemi, invece, su PC, dove il framerate non è risultato essere stabile neppure su schede di fascia alta, a causa di un bug con il V-Sync e dei fenomeni di stuttering. Su una RTX 3090, inoltre, non è possibile mantenere i 120fps neppure abbassando la risoluzione a 1440p. 343 Industries, ben conscia di queste problematiche, ha già pubblicato una patch per la Beta PC di Halo Infinite, che dovrebbe migliorare il framerate del 15%. Questa nuova versione del gioco verrà testata da Digital Foundry nel corso di questo secondo weekend: la prima sessione di matchmaking, ricordiamo, comincia alle 19:00 di oggi primo ottobre.