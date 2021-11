Halo Infinite: peso della Beta multiplayer gratis e requisiti PC

Microsoft e 343 Industries hanno pubblicato a sorpresa la Beta multiplayer di Halo Infinite su PC e console Xbox. Nel mentre oltre 150.000 giocatori sono già alle prese con le proprie partite online, in tanti sono curiosi di sapere quanto pesa il contenuto prima di metterlo in download sulle proprie piattaforme.

La Beta multiplayer free-to-play di Halo Infinite pesa all'incirca 26GB sia su PC Windows che su Xbox Series X|S e Xbox One. Un quantitativo di dati che non dovrebbe preoccupare troppo chi dispone di una buona connessione a Internet, ma che potrebbe richiedere qualche ora di attesa in caso contrario. A poche ore dal lancio, Halo Infinite è già tra i titoli più giocati in assoluto su Steam, e sarà interessante confrontare nuovamente i numeri una volta che tutti avranno terminato il proprio download.

343 Industries ha inoltre diffuso i requisiti PC per poter giocare al multiplayer di Halo Infinite. Di seguito, vi riportiamo i requisiti minimi e raccomandati, mentre più in basso trovate una più completa tabella riassuntiva che specifica i compenenti hardware necessari per giocare a Basso, Medio, Alto e Ultra.

Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 RS5 x64

Processore: AMD Ryzen 5 1600 or Intel i5-4440

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Raccomandati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 19H2 x64

Processore: AMD Ryzen 7 3700X or Intel i7-9700k

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Radeon RX 5700 XT or Nvidia RTX 2070

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Sulle nostre pagine potete scoprire come scaricare la Beta di Halo Infinite su PC e console Xbox. Vi rimandiamo infine a tutti i contenuti del multiplayer dello shooter Sci-Fi che potrete iniziare ad apprezzare a partire da oggi stesso in via del tutto gratuita.