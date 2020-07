Halo Infinite: Phil Spencer regala qualche indizio sulla struttura del prossimo gioco

In attesa dell'imminente Xbox Games Showcase, Halo Infinite rimane tra i giochi più attesi al lancio della nuova Xbox Series X. Phil Spencer ha recentemente parlato del rapporto con 343 Industries e della forma che prenderà il nuovo capitolo del franchise.

In un'intervista concessa ai colleghi di Polygon, il boss della divisone Xbox Phil Spencer ha fornito alcuni interessanti spunti (benché criptici) sul prossimo Halo Infinite: "Per lo studio c'è stato molto da apprendere su cosa significhi veramente avere una collezione, la tipologia della lore di Halo, le storie e l'esperienza dentro ad un solo mondo di Halo, una sola interfaccia e una piattaforma di Halo. Mentre 343 Industries intraprendeva questo viaggio, ha capito che c'è un vantaggio a non chiedere ai giocatori di scegliere se giocare a - questo o a quello -. Sembra come se i giochi fossero in competizione tra loro. Lo puoi osservare con alcuni franchise annuali (chiaramente Halo non lo è), che spendono molta energia per muovere i giocatori da una versione all'altra. Credo che il gioco si sia evoluto, c'è una visione del tipo - i nostri clienti sono nostri clienti e dovremo rispettarli dove sono -. Il nostro messaggio in Xbox è simile e lo vedrete anche con Halo Infinite, persino nella struttura stessa del gioco".

Le parole di Spencer fanno pensare quindi ad Halo Infinite come una piattaforma in continuo aggiornamento. Non resta che attendere ancora qualche giorno per saperne di più. Vi ricordiamo che seguiremo l'evento di Xbox Games Showcase sul canale Twitch di Everyeye.