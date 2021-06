Halo Infinite: per Phil Spencer il successo del gioco non influirà sul futuro della serie

Nel corso di una recente intervista ai microfoni di IGN USA il boss della divisione gaming di Microsoft, Phil Spencer, ha parlato di Halo Infinite e del futuro della celebre IP legata a Xbox.

L'intervistatore ha infatti posto delle domande mirate al pezzo grosso del colosso di Redmond per comprendere quanto sia importante il successo di Halo Infinite per l'IP e la risposta è stata molto chiara:

"Halo sarà qui anche tra 10 anni. Vuoi sapere se Infinite sia centrale nella sopravvivenza della serie? Assolutamente no. Il gioco ha una solida fanbase, senza considerare che la storia e la lore fanno sì che l'IP abbia tanto da dire e possa restare con noi per molto. Non posso darlo per certo, ma credo fermamente che quello che dico sia vero."

Insomma, le parole di Spencer sembrano porre fine a tutti i rumor secondo i quali l'eventuale insuccesso di Infinite potrebbe decretare la morte definitiva della serie. Il boss di Xbox ha inoltre confermato come tutti gli sforzi siano ora concentrati sull'attesa esclusiva in arrivo entro l'anno, la quale proporrà un'esperienza che tutti i fan storici del brand gradiranno.

In attesa di scoprire ulteriori informazioni sul gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tanti nuovi dettagli su multiplayer, Stagioni e campagna di Halo Infinite.