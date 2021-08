Halo Infinite: photo mode confermato dai dataminer, ecco come funzionerà

Halo Infinite avrà il Photo Mode, sebbene questa notizia non sia stata confermata da 343 Industries, i riferimenti alla modalità foto trovati dai dataminer non lasciano spazio a molti dubbi riguardo la presenza di questa amatissima opzione.

Non sappiamo se la modalità fotografica sarà disponibile al lancio o se arriverà in seguito, in ogni caso tra i file del codice sorgente della beta si parla esplicitamente di Photo Mode e vengono citate anche alcune caratteristiche come i filtri, la possibilità di applicare effetti e vignette, modificare le proporzioni dei personaggi e della scena, modificare l'inquadratura e aggiungere adesivi.

Questo è quello che sappiamo allo stato attuale, ricordiamo che Halo Infinite è atteso per la fine dell'anno ma il gioco è ancora privo di una data di uscita. Maggiori dettagli in merito potrebbero arrivare durante lo showcase Xbox alla Gamescom 2021 in programma per martedì 24 agosto alle 19:00 (ora italiana), in questa occasione Microsoft svelerà ulteriori informazioni sui titoli della lineup autunnale come Halo Infinite e Forza Motorsport 5, oltre a nuovi giochi in arrivo su Game Pass e altre probabili sorprese.

Per saperne di più sul gioco di 343 vi rimandiamo alle nostre impressioni sul multiplayer di Halo Infinite dopo aver giocato la Beta Tecnica resa disponibile a fine luglio.