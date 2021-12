Halo Infinite piace ad EDGE, sufficienza per Battlefield 2042

Il numero 367 della famosa rivista britannica EDGE arriva con un nuovo carico di recensioni: ad essere valutati ci sono anche nomi di peso di quest'ultimo quarto del 2021 quali Halo Infinite e Battlefield 2042, oltre a varie produzioni indipendenti.

Il titolo sviluppato da 343 Industries in esclusiva Microsoft, disponibile dallo scorso 8 dicembre 2021 su PC, Xbox Series X/S e Xbox One, si è portato a casa una pregevole valutazione pari ad 8, laddove invece l'FPS bellico firmato Electronic Arts e DICE è rimasto molto più indietro, fermandosi alla semplice sufficienza. L'unico voto di eccellenza è invece assegnato a Dungeon Encounters, che viene premiato con un notevole 9. Ecco di seguito tutti i voti assegnati nell'ultimo numero del noto magazine:

Halo Infinite - 8

Solar Ash - 7

Battlefield 2042 - 6

The Gunk - 7

Fights in Tight Spaces - 6

Heavenly Bodies - 6

Space Warlord Organ Trading Simulator - 6

Clockwork Acquario - 6

Dungeon Encounters - 9

The Eternal Cylinder - 7

Sherlock Holmes Chapter One - 4

Unsighted - 8

Cruis'n Blast - 6

Dap - 6

Toem - 7

All'interno dello stesso numero, inoltre, sono stati assegnati tutti gli EDGE Awards: tra questi, Deathloop è stato eletto gioco dell'anno da EDGE, con il titolo Arkane Lyon premiato anche come PlayStation Game of the Year. Tornando invece all'ultima avventura di Master Chief, sembra che il multiplayer di Halo Infinite accoglierà le modalità multiteam nel prossimo futuro, almeno stando ad un leak.