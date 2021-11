Halo Infinite e la piaga dei cheater: 343 Industries pronta a fronteggiare il fenomeno

Halo Infinite ha già mostrato di avere qualche problema con i cheater: i server della Beta Multiplayer già pullulano di imbroglioni, i quali hanno trovato terreno fertile nel free-to-play multigiocatore disponibile anche su PC.

Le numerose testimonianze dei malcapitati utenti sono già giunte alle orecchie di 343 Industries, la quale ha promesso di impegnarsi con tutte le sue forze per arginare un problema che, purtroppo, potrebbe non estinguersi mai del tutto. In un intervento su Twitter, il Community Manager John Junyszek ha dichiarato: "Sfortunatamente, il cheating è una componente insita di un gioco PC free-to-play a sviluppo continuo, una che avevamo già previsto. Non andrà mai via del tutto, ma siamo motivati e preparati per implementare costanti migliorie al nostro gioco e per intraprendere delle azioni contro i malintenzionati".

Halo Infinite non include una funzione in-game per segnalare i giocatori scorretti (e non è ancora chiaro se arriverà mai), in compenso Junyszek ha fatto notare che gli utenti possono utilizzare la sezione apposita su Halo Waypoint a tal fine. Consiglia inoltre di allegare del materiale video per aiutare gli sviluppatori a rintracciare i cheater.

I giocatori console, intanto, stanno chiedendo a 343 Industries di disabilitare il cross-play con la versione PC di Halo Infinite (dove risiede il grosso del bacino dei cheater), una richiesta rimasta inascoltata fino ad ora.