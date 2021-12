Da Halo Infinite a Pokémon Unite: in video i migliori giochi gratis del 2021

Mancano ormai poche ore alla fine dell'anno e non c'è modo migliore per chiudere il 2021 con una rassegna dei migliori giochi gratis che sono arrivati sul mercato nel corso degli ultimi mesi.

Sul canale YouTube di Everyeye è stato pubblicato proprio qualche minuto fa un video ricco di informazioni su quelli che sono i migliori free to play del 2021, ovvero tutti quei giochi che possono essere scaricati e giocati in maniera completamente gratuita, a meno che non decidiate di supportare gli sviluppatori tramite l'acquisto di skin, pass stagionali o altri contenuti in vendita negli store in game. Nell'elenco non poteva ovviamente mancare Halo Infinite, il cui comparto multigiocatore online competitivo può essere scaricato senza costi aggiuntivi sia dagli utenti console (su Xbox One e Xbox Series X|S) che su PC attraverso il Microsoft Store e Steam. Altro titolo molto interessante e presente nella nostra rassegna è Scavengers, una rivisitazione del battle royale che prevede non solo scontri tra i giocatori ma anche con personaggi controllati dall'intelligenza artificiale. Anche Scavengers è completamente gratuito su PC e su console, sebbene le versioni Xbox e PlayStation richiedano l'iscrizione alla beta sul sito ufficiale.

Prima di lasciarvi al filmato con tutti i giochi gratis, vi rimandiamo anche all'articolo sui migliori free to play del 2021 a cura di Cristina Bona.