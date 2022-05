Halo Infinite, è polemica: sfide della Stagione 1 bloccate per chi non possiede la seconda

La Stagione 2 di Halo Infinite non sta riuscendo a scuotere l'animo dei videogiocatori. A dirlo sono sia i numeri (il gioco è già finito fuori dalla Top 100 di Twitch e dalla Top 10 di Xbox), sia gli stessi giocatori, i cui pareri non sono del tutto entusiasmanti. A peggiorare il tutto ci ha pensato una nuova polemica sorta su Reddit.

A quanto pare, i ragazzi di 343 Industries hanno preso la stramba decisione di rallentare la progressione nel Battle Pass Premium della Stagione 1 per tutti coloro che non hanno acquistato anche quello della Stagione 2. Precedentemente, i possessori del primo pass potevano accedere in ogni momento a quattro sfide della coda settimanale e affrontarle simultaneamente per guadagnare un bel malloppo di esperienza. Ebbene, come potete vedere voi stessi nello screenshot in basso, adesso possono progredire solamente in tre sfide del Battle Pass 1, dal momento che il quarto slot è diventato un "extra" accessibile solamente a coloro che hanno acquistato anche il Battle Pass 2.

Errore o scelta intenzionale? GameSpot ha contattato 343 Industries in cerca di delucidazioni ed è ancora in attesa di risposta. Al momento, in ogni caso, i giocatori sono molto contrariati, poiché si sono ritrovati con dei contenuti bloccati in un pass che hanno regolarmente acquistato.