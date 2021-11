Halo Infinite e le polemiche sul Battle Pass: arriva il commento di 343 Industries

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, molti giocatori, pur soddisfatti dell'esperienza generale offerta dalla Beta multiplayer free-to-play di Halo Infinite, si sono detti poco entusiasti di come 343 Industries ha deciso di gestire la progressione del Battle Pass.

A differenza di quanto accade, ad esempio, in Call of Duty Warzone o Fortnite, è strettamente necessario in Halo Infinite portare a termine delle determinate sfide per guadagnare punti esperienza e salire di livello all'interno del Battle Pass. Una soluzione atipica per i titoli live service, che a quanto pare non ha incontrato il favore dell'utenza, la quale preferirebbe un più classico sistema basato sull'ottenimentio di XP a partita.

343 Industries è intervenuta su Twitter per commentare la questione e rassicurare la sua utenza. La software house di Microsoft sta costantemente monitorando la situazione e si è detta consapevole della reazione che diversi giocatori hanno avuto in queste prime ore di vita del gioco. Lo studio continua a raccogliere il feedback su questa ed altre questioni, ed annuncerà eventuali cambiamenti nel corso delle prossime settimane. Lanciare la fase Beta, del resto, è stata una decisione presa proprio per finire di mettere a punto il multiplayer di Halo Infinite con il supporto e l'interazione attiva dei giocatori.

343 Industries ha anche confermato che a gennaio sarà pronta per tornare a parlare di Co-op, modalità Forgia e Stagione 2. Se state muovendo i primi passi all'interno del gioco, vi raccomandiamo di consultare la nostra guida al multiplayer di Halo Infinite.