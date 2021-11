Halo Infinite: a partire da che ora sarà possibile giocare la campagna?

A poche ore dall'annuncio dell'entrata in fase Gold di Halo Infinite, 343 Industries ha pubblicato una comoda mappa sulla quale sono indicati gli orari di sblocco del gioco in ogni regione del mondo.

Tirate fuori la vostra agenda, segnate l'informazione sul calendario e cancellate tutti gli altri impegni. La campagna di Halo Infinite verrà sbloccata alle ore 19:00 di mercoledì 8 dicembre: a partire da quel momento, i giocatori Xbox One, Xbox Series X|S e PC, oltre a tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, potranno cominciare la nuova avventura di Master Chief ambientata sull'anello di Zeta Halo, che noi abbiamo già avuto il piacere di provare per ben dieci ore. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere le nostre impressioni sulla campagna di Halo Infinite.

Lo stesso giorno uscirà dall'Accesso Anticipato il multiplayer gratis di Halo Infinite, che i giocatori stanno già avendo modo di provare in questi giorni, essendo stato lanciato a sorpresa lo scorso 15 novembre in occasione del 20° Anniversario di Xbox e Halo. Durante questo periodo in Early Access gli sviluppatori di 343 Industries stanno raccogliendo dei preziosi feedback dei giocatori, che hanno già condotto a delle modifiche al Battle Pass e a una patch per Xbox e PC. Bisognerà invece attendere più del previsto per la campagna co-op e la Forgia di Halo Infinite: il prolungamento di due mesi della prima stagione ha fatto slittare in avanti anche le due modalità, ora previste rispettivamente per la Stagione 2 e la Stagione 3.