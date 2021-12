Halo Infinite: si possono rigiocare le missioni della campagna?

La campagna single player di Halo Infinite non permette di rigiocare le missioni ma si tratta di un scelta temporanea e in futuro la selezione dei livelli arriverà, come confermato da Paul Crocker di 343 Industries ai microfoni di Stevivor.

Parlando ai microfoni della testata, Crocker sottolinea come "al momento non sia possibile rigiocare le missioni della campagna ma questa opzione arriverà in seguito." Trattandosi di un gioco Open World non lineare, inserire una caratteristica simile è piuttosto complicato, questo non vuol dire che non arriverà mai, ribadisce il creative director, tuttavia ci vuole tempo e al momento la funzionalità non è ancora ad uno stato tale da essere inserita stabilmente nel gioco.

Per lo stesso motivo è stato rimandato il supporto per la co-op nella campagna, l'obiettivo di 343 era quella di migliorare alcuni aspetti del progetto dedicandosi in un secondo momento ad altre caratteristiche. Non c'è ancora una data di uscita ben definita per queste due opzioni ma presumibilmente ne sapremo di più nel corso del 2022.

Per saperne di più sul grande ritorno di Master Chief vi rimandiamo alla recensione della campagna di Halo Infinite e alla recensione del multiplayer di Halo Infinite ricordandovi che il gioco sarà disponibile dall'8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, anche su Game Pass.