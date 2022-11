Halo Infinite si prepara ad accogliere il Ray Tracing su PC

nel corso della serata abbiamo assistito all'annuncio delle nuove schede video AMD durante un evento trasmesso in diretta streaming dal colosso dell'hardware PC e console. Tra i vari annunci fatti in occasione della conferenza ne troviamo anche uno dedicato all'arrivo di un'attesissima feature in Halo Infinite.

A distanza di circa un anno dall'approdo sugli scaffali, Halo Infinite sta infatti per ricevere l'update con il Ray Tracing su PC. Tale opzione grafica era stata promessa dagli sviluppatori ma non se n'è più parlato fino ad oggi. Durante l'evento AMD abbiamo potuto anche vedere quale sarà l'impatto del Ray Tracing nel gioco, che dovrebbe migliorare l'illuminazione ed esaltare le scintillanti armature degli Spartan anche nelle modalità multigiocatore online.

Al momento non sappiamo quando sarà pubblicato l'aggiornamento che introdurrà questa feature nella versione PC dello sparatutto, ma viste le tempistiche dell'annuncio è altamente probabile che la data coincida proprio con quella dell'aggiornamento invernale di Halo Infinite, che andrò ad arricchire l'FPS di 343 Industries con la campagna cooperativa, un mini battle pass e tante altre aggiunte.

Sapevate che a breve la progressione di Halo Infinite verrà rivoluzionata e gli XP non saranno più vincolati alle sfide?