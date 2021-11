Halo Infinite, prime critiche sul Battle Pass: livellare è frustrante per tanti giocatori

Microsoft e 343 Industries hanno sorpreso i giocatori pubblicando su PC e console Xbox la Beta multiplayer di Halo Infinite. Sebbene il feedback generale si stia rivelando molto positivo, e al netto della partenza col botto di Halo Infinite su Steam, sembra che non tutto stia andando per il verso giusto.

Sulle pagine di reddit si sta accendendo una discussione riguardante il sistema di progressione su cui 343 Industries ha deciso di basare il Battle Pass del multiplayer online dello shooter. Secondo numerosi utenti che hanno avuto modo di gettarsi nella mischia in queste ore, non ricevere punti esperienza al termine delle proprie partite è poco gratificante, ed il sistema attualmente adottato non aiuta ad avanzare di livello in modo semplice e graduale. A lamentarsi sono in particolar modo quegli utenti che non dispongono di molto tempo per giocare, e che si ritrovano costretti a completare specifiche sfide pur di progredire di poco nel Battle Pass.

"Ci DEVONO essere gli XP per partita", dice ad esempio un utente. "Livellare il Battle Pass è frustrante, completare una partita molto combattuta solo per guadagnare lentamente 100-200xp a sfida e nient'altro. Spero davvero che implementino gli XP per le partite completate e le partite vinte". Voi cosa ne pensate al riguardo?

343 Industrie ha promesso di condividere maggiori informazioni a gennaio su Forgia, Co-op, e le prime due Stagioni di Halo Infinite.