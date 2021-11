Halo Infinite, i primi istanti della campagna in 4K: le prime impressioni sono positive

I nostri colleghi d'oltreoceano hanno già potuto mettere le mani su un codice preview della campagna di Halo Infinite e hanno ben pensato di condividere con tutti noi un assaggio di ciò che stanno provando.

La redazione di Game Informer, ad esempio, ci ha offerto un assaggio dei primi istanti della campagna di Halo Infinite. Il filmato, registrato in 4K, ci mostra poco meno di due minuti di gioco tratti dal primo livello della nuova avventura di Master Chief, che tutti i giocatori potranno vivere a partire dal prossimo 8 dicembre. La visione è chiaramente sconsigliata a tutti coloro che preferiscono evitare gli spoiler, sappiate in ogni caso che il materiale catturato non include filmati e riferimenti alla storia, bensì solamente del puro gameplay commentato.

In generale, le impressioni provenienti dalla stampa americana sono estremamente positive. Ai redattori di IGN USA, ad esempio, sono bastate 4 ore di gioco per vedere svanire la maggior parte dei loro dubbi in merito alla riuscita del progetto. Oltre alla "piacevole esplorazione" e al "gunplay incredibilmente divertente", Infinite offre anche una caratterizzazione dei personaggi di pregio, con un Master Chief stanco e triste accoppiato ad una nuova IA entusiasta e ad un pilota ansiogeno. Alcuni momenti che coinvolgono il protagonista e Cortana sono stati descritti come "un pugno allo stomaco emotivo".

Halo Infinite, ricordiamo, verrà lanciato l'8 dicembre su Xbox One, Xbox Series X|S e PC Windows 10, oltre che nel catalogo di Xbox Game Pass. Lo stesso giorno debutterà anche il multiplayer gratis per tutti i giocatori. A poche settimane dal lancio, è stato inoltre annunciato che il franchise di Halo ha venduto 81 milioni di copie e incassato $6 miliardi.