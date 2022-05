Halo Infinite: problemi con la Stagione 2 ma i fix sono in arrivo, assicura 343

La Stagione 2 di Halo Infinite è finalmente arrivata su PC e Xbox, tuttavia non sono mancati i primi problemi tecnici prontamente segnalati dai giocatori. Gli sviluppatori di 343 Industries non sono rimasti con le mani in mano, mettendosi immediatamente all'opera e rassicurando la community.

Il Senior Community Manager John Junyszek e l'Head of Creative Joseph Staten hanno raggiunto la community di Halo su Twitter per rispondere alle lamentele e confermare che dei cambiamenti arriveranno nel corso dei prossimi giorni.

"Ehi Spartans, questa settimana è stata complessa", ha ammesso Staten tramite un tweet. "Questo non era di certo il nostro obiettivo. Stiamo davvero prendendo a cuore il vostro feedback, in particolare per quanto riguarda i salti della mappa e lo speedrunning. Stiamo esaminando le opzioni e abbiamo altre notizie in arrivo".

Il team ha anche risposto ai tweet preoccupati dei fan, chiarendo che il "blocco" in cui possono incappare le armi semiautomatiche costituisce un problema tecnico non intenzionale e verrà corretto prossimamente. "Stiamo prendendo sul serio il feedback e rivedendo le opzioni internamente", ha affermato Junyszek, che ha anche incoraggiato i giocatori a segnalare ulteriori problemi contattando l'account di supporto di Halo.

Intanto, come conferma Junyszek, le sfide Last Spartan Standing nell'evento Interferenza sono state risolte e dovrebbe ora risultare più semplice guadagnare le ricompense annesse. Il gioco ricompenserà anche i giocatori che accedono durante l'evento con 5 XP Boost e 5 scambi di sfide.

I giocatori si stanno inoltre lamentando perché le sfide della Stagione 1 sono bloccate per chi non possiede la seconda.