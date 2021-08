Halo Infinite: la progressione del Battle Pass sarà legata alle sfide, non agli XP

Ci avviciniamo sempre più al debutto di uno dei titoli più attesi dell'anno, Halo Infinite. Lo shooter di 343 Industries arriverà a dicembre su PC e su console Xbox, e gli sviluppatori ci forniscono ora un nuovo chiarimento legato al Battle Pass che sarà presente all'interno del comparto multiplayer.

In particolare, è stato il Community Manager John Junyszek a fornire maggiori dettagli sulla questione, precisando che la progressione del Battle Pass sarà legata al completamento delle sfide, e non all'accumulo di punti esperienza come era lecito aspettarsi.

"Giocare e vincere le partite saranno sfide che aiuteranno i giocatori a progredire attraverso i livelli del Battle Pass", le parole di Junyszek in un post su Twitter. "Anche se questo significa nessun XP per partita al momento del lancio, stai comunque progredendo attraverso le sfide. Aggiorneremo il nostro blog per chiarire ulteriormente".



Dichiarazioni che hanno immediatamente sollevato una domanda da parte dei fan: cosa succederebbe se dovessero esaurirsi le sfide giornaliere? Il Community Manager ha voluto chiarire anche questo aspetto: "La Beta Tecnica ha avuto un problema che ha causato l'esaurimento delle sfide da parte delle persone. I nostri attuali piani per il lancio, sebbene non "infiniti", renderanno estremamente difficile terminare tutte le sfide quotidiane. Non dico "impossibile", perché ci sono alcuni grinder là fuori, ma ne rimarrei impressionato".



Halo Infinite uscirà l'8 dicembre su PC Windows 10, Xbox Series X|S e Xbox One. Dopo aver mostrato nuovamente il multiplayer online alla Gamescom 2021, 343 Industries concederà spazio alla campagna del gioco in prossimità del lancio. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Halo Infinite.