Halo Infinite, la progressione rivoluzionata: gli XP non saranno più vincolati alle sfide

Dopo mesi di lamentele da parte della community, 343 Industries ha infine deciso di modificare drasticamente il sistema di progressione di Halo Infinite. I punti esperienza ottenibili in-game non saranno più strettamente legati alle sfide, ma potranno essere guadagnati giocando a qualsiasi modalità multiplayer online.

Dopo aver ascoltato il feedback dell'utenza, 343 Industries ha deciso di introdurre i Match XP, grazie ai quali i giocatori verranno premiati per aver giocato in qualsiasi modalità. Dei punti esperienza aggiuntivi saranno assegnati in base alla prestazione offerta durante la partita (si terrà conto della squadra vincente, del piazzamento personale e altro ancora). Pertanto, quando verrà lanciato il Winter Update in programma per l'8 novembre, la maggior parte dei PE che guadagnerete proverranno dai Match XP. Il sistema è lanciato in versione "Beta", in quanto il team di sviluppo continuerà a monitorarne l'andamento per introdurre eventuali modifiche e/o aggiunte.

Al fine di velocizzare la progressione nel Battle Pass, il completamento delle sfide fornirà comunque alcuni XP, ma ora serviranno principalmente per guadagnare oggetti di personalizzazione ogni settimana. Gli sviluppatori vanno ulteriormente incontro alle esigenze dei giocatori specificando di aver ridotto da 20 a 10 il numero di sfide necessarie per vincere la Sfida Definitiva, oltre ad aver reso possibile completare tutte le sfide settimanali in qualsiasi playlist, e aver modificato le richieste delle sfide affinché risultassero più "generali" e meno specifiche e potenzialmente frustranti. Per ulteriori dettagli potete visitare le pagine di Halo Waypoint.