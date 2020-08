Halo Infinite: l'esplorazione della mappa è ispirata a Zelda? Nuovi dettagli da 343i

Senza offrire dei chiarimenti sugli ultimi rumor legati all'ipotetica presenza della battle royale in Halo Infinite, gli autori di 343 Industries condividono degli interessanti dettagli sul gameplay e sulle opportunità di esplorazione offerte dalla mappa del loro prossimo kolossal sparatutto.

In una recente intervista concessa da Paul Crocker, l'Associate Creative Director di 343i ha spiegato ai giornalisti di Destructoid che Halo Infinite farà dell'esplorazione della mappa una componente centrale del gameplay. Secondo Crocker, infatti, Infinite "si svolge in un mondo enorme che è aperto ed 'espansivo'. Abbiamo una trama che ti guida attraverso la mappa, ma hai sempre la capacità di tornare sui tuoi passi se lo desideri. C'è davvero molto da scoprire in quel mondo".

Il capo del design Jerry Hook rimarca il concetto ed entra nei dettagli per spiegare che "mentre esplorerà l'anello, Master Chief troverà dell'equipaggiamento inedito. Avrà sempre modo di aggiornare la propria attrezzatura. E non si tratta solo di potenza, ma di nuove opzioni offerte al giocatore. Vogliamo assicurarci che gli utenti siano sempre in grado di fare delle scelte per divertirsi e avere successo nel modo in cui decidono di giocare".

Stando a quanto suggerito da Hook, quindi, l'accesso a nuove aree del mondo di gioco di Halo Infinite potrà avvenire solo dopo aver ottenuto dei potenziamenti o dell'equipaggiamento inedito, una formula ludica che ricalca la progressione offerta dalla serie nintendiana di The Legend of Zelda.