Halo Infinite è pronto: il kolossal FPS di Microsoft entra in fase Gold!

In coincidenza dell'ultimo appuntamento in streaming organizzato da 343 Industries a margine delle anteprime sulla Campagna di Halo Infinite, la sussidiaria degli Xbox Game Studios ha annunciato, finalmente, il raggiungimento della fase Gold del kolossal sparatutto.

A darne conferma è lo stesso Community Director di 343, Brian Jarrard, con tanto di animazione che immortala Master Chief in posa su di uno sfondo dorato che celebra l'avvenuta conclusione della fase di sviluppo propedeutica alla commercializzazione.

A stretto giro di posta dalle parole di Jarrard è giunto anche il tweet di 343 Industries che fa rimbalzare sui social la felicità degli autori statunitensi per aver raggiunto l'agognata fase Gold di Halo Infinite, un evento che sintetizza gli sforzi compiuti dal team Xbox per risolvere i problemi emersi con il video gameplay dell'E3 2020 e sfruttare l'anno di rinvio per "riportare sulla retta via" la propria esclusiva più attesa.

Il lavoro di 343 Industries, però, non è affatto concluso, come ribadisce Jarrard ricordando come il suo team stia già raccogliendo i feedback degli utenti della Beta Multiplayer per fissare l'agenda dei prossimi aggiornamenti e delle future aggiunte contenutistiche, tanto del comparto online quanto dell'offerta singleplayer. Le prime modifiche al Battle Pass di Halo Infinite, d'altronde, sono già arrivate e ve ne saranno di ulteriori da qui alle prossime settimane, mentre per la Campagna coop e la Forgia ci sarà da aspettare ancora a lungo, almeno fino a metà 2022.

Prima di lasciarvi al tweet di 343, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra anteprima della Campagna di Halo Infinite dopo 10 ore di gioco, con tutte le impressioni e le analisi di Francesco Fossetti in vista dell'ormai imminente lancio del kolossal Microsoft, atteso per l'8 dicembre su PC, Xbox One, Series X/S e su Game Pass.