Halo Infinite, tutto pronto per la Stagione 3: ecco la data del trailer di Echoes Within

Dopo le rassicurazioni di Microsoft sul futuro di Halo, i ragazzi di 343 Industries si apprestano a svelare tutti i contenuti della Stagione 3 di Halo Infinite: ecco quando verrà trasmesso il video d'annuncio di Echoes Within.

Le fucine digitali della sussidiaria degli Xbox Game Studios si apprestano a sfornare il video che ci aiuterà a delineare il quadro ludico, narrativo e contenutistico della prossima fase ingame del comparto multiplayer di Halo Infinite.

Per rinsaldare il legame con la community e celebrare le gesta dei pro player più affermati, 343 ha deciso di presentare la Stagione 3 Echoes Within nella cornice del Kickoff Major del Pool Play di Charlotte 2023, un evento che vedrà la partecipazione del FaZe Clan e altri team. Chi vorrà scoprire le novità della prossima Season di Halo Infinite, di conseguenza, non dovrà fare altro che attendere fino alle ore 19:30 italiane del 24 febbraio.

In base alle anticipazioni e ai leak delle ultime settimane, la partenza di Echoes Within dovrebbe accompagnarsi al lancio di nuove mappe competitive, dell'immancabile Battle Pass, di funzionalità inedite e di un'arma, il fucile M392 Bandit, particolarmente indicato per la guerriglia nelle mappe di dimensioni ridotte. L'inizio della Stagione 3 di Halo Infinite, invece, è previsto per il 7 marzo su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.