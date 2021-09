Halo Infinite: la prossima Beta Multiplayer sarà aperta a tutti

Se non siete riusciti ad iscrivervi in tempo al programma Halo Insider per provare il comparto multigiocatore competitivo di Halo Infinite, sappiate che ci sono ottime notizie per voi.

Nel corso della serata, infatti, il team di sviluppo ha pubblicato un post tramite i propri canali social ufficiali che il prossimo Multiplayer Tecnhical Test non avrà alcun tipo di barriera e potranno partecipare tutti i possessori di una console della famiglia Xbox, ovvero Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Al momento sembrerebbe che le porte della Beta saranno aperte a tutti esclusivamente su console e non è stata annunciata un'iniziativa simile per i giocatori PC. Nel caso in cui foste interessati a provare la versione Xbox del gioco, sappiate che potete già procedere al download dopo aver scaricato ed effettuato l'accesso all'applicazione Xbox insider Hub, nella quale vi è una sezione apposita per scaricare la versione di prova dello sparatutto. Sebbene il preload sia già disponibile, i server dei test apriranno il prossimo venerdì 1 ottobre 2021 e chiuderanno due giorni dopo, ovvero il 3 ottobre 2021.

Nel caso in cui doveste aver bisogno di più informazioni su come avviare il download, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come scaricare la Beta di Halo Infinite. A proposito, avete già visto il video coi buffi bug della seconda Beta di Halo Infinite?