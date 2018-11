Halo Infinite: pubblicata una nuova concept art del gioco

C'è presumibilmente ancora parecchio tempo che ci separa dall'arrivo di Halo: Infinite, il prossimo capitolo della celebre serie sparatutto in prima persona di Microsoft. Il colosso di Redmond ha voluto allietare l'attesa dei fan pubblicando una nuova concept art estratta dal work in progress di 343 Industries.

L'immagine, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, mette in mostra un'ambientazione che abbiamo già potuto fugacemente ammirare nel trailer di annuncio del gioco, avvenuto durante la scorsa edizione dell'E3. Come precisano gli sviluppatori, il filmato consisteva in una sorta di showcase del nuovo motore di gioco su cui si baserà il titolo, lo SlipSpace Engine.

Nonostante la particolare denominazione, Halo: Infinite rappresenterà a tutti gli effetti un sequel diretto della serie. Il gioco, al cui sviluppo stanno partecipando gli sviluppatori di Skybox Labs (autori di Project Spark), non conterrà le loot box acquistabili con denaro reale e supporterà la risoluzione 4K sia su PC Windows 10 che su Xbox One X.

Al momento Microsoft e 343 Industries non hanno ancora comunicato alcuna data di lancio per Halo: Infinite. Chissà che, oltre alle piattaforme sopracitate, il gioco non venga pubblicato anche sulla tanto rumoreggiata Xbox Scarlett, così come è conosciuta ad oggi la console next-gen del colosso di Redmond.