Halo Infinite: una pubblicità di ciambelle ha svelato quando uscirà su PC e Xbox?

Halo Infinite rappresenta il grande ritorno della serie simbolo di Xbox, e i tanti fan di Microsoft non aspettano altro che l'annuncio della data di lancio del nuovo sparatutto Sci-Fi di 343 Industries.

Sappiamo che il titolo è in dirittura d'arrivo su PC Windows e console Xbox entro la stagione natalizia di quest'anno, ma la software house non ha ancora comunicato una data più precisa. Tuttavia, un post ufficiale di Xbox Messico potrebbe aver rivelato anticipatamente il mese in cui Master Chief farà il suo trionfale ritorno.

Come potete osservare più in basso, è stato diffuso online un ad pubblicitario in occasione della collaborazione stretta tra Microsoft e Krispy Kreme Mexico per dar vita a delle ciambelle a tema Halo. Ecco quanto possiamo leggere nella didascalia del post: "Perché aspettare novembre se possiamo far partire le celebrazioni adesso? Xbox e Krispy Kreme celebrano i 20 anni di Master Chief con una ciambella in edizione speciale di Halo Infinite. Disponibile dal 30 luglio".

Naturalmente, potrebbe trattarsi di un semplice riferimento al 20° anniversario della serie, dal momento che Halo Combat Evolved fece il suo debutto su Xbox proprio a novembre del 2001. Il post, tuttavia, non ha mancato di destare qualche sospetto tra i giocatori, ed alcuni credono che Halo Infinite arriverà sul mercato nello stesse mese del capostipite del franchise.

Intanto, gli interessati potranno già prendere parte alla Beta Tecnica che prenderà il via il 29 luglio. Stasera sono attesi ulteriori approfondimenti sui contenuti a cui sarà possibile accedere durante quest'anteprima.