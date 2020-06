Halo Infinite, grande attesa del pubblico: visualizzazioni record per l'ultimo teaser

Mentre la community non cessa di interrogarsi sulla data in cui sarà trasmesso l'evento di luglio dedicato ai giochi Xbox Series X, la curiosità per Halo: Infinite pare essere a di poco elevata.

Lo suggeriscono le statistiche relative ad un cinguettio pubblicato mercoledì 24 giugno dall'account ufficiale della serie. Questo breve e inedito teaser di Halo: Infinite , il quale pare aver indirettamente confermato il ritorno nella serie di Atriox e del gruppo degli Esiliati.

Ebbene, la clip video ha attirato su di sé un'attenzione decisamente vasta, con oltre 2,3 milioni di visualizzazioni registrate nel corso delle prime 24 ore di pubblicazione. Ma non solo: il cinguettio ha raccolto oltre 90.000 segni d'apprezzamento ed è stato condiviso dagli utenti del social network per ben 26.500 volte! Insomma, sembra proprio che la prospettiva di tornare a vestire i pani di Master Chief sia alquanto gradita alla community videoludica, pronta a interpretare ancora una volta il possente Spartan.



In chiusura, lo ricordiamo, segnaliamo che Halo: Infinite sarà all'evento digitale Xbox atteso a luglio. Purtroppo, al momento, Microsoft non ha ancora indicato la precisa data di trasmissione dell'appuntamento. In attesa di dettagli, potete approfittare dell'occasione per ripercorrere tutte le informazioni disponibili su Halo: Infinite, atteso su PC, Xbox One e Xbox Series X.