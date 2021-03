Halo Infinite: un Q&A svela nuovi dettagli sul meteo dinamico e non solo

343 Industries ha trasmesso questa notte su YouTube una nuova puntata di Inside Infinite, il podcast dedicato ad Halo Infinite dove gli sviluppatori rispondono alle domande dei giocatori arrivate su Twitter tramite l'hashtag #Ask343​​.

Se la scorsa puntata era dedicata agli aspetti Sandbox di Halo Infinite, in questo caso il focus è stato su Zeta Halo, lo show ha visto la partecipazione di Quinn DelHoyo (Lead Sandbox Designer), John Mulkey (Lead World Designer), Troy Mashburn (Gameplay Director) e Justin Dinges (Campaign Art Lead).

Gli sviluppatori hanno risposto tra le altre cose a quesiti legati al meteo dinamico (confermata la presenza di nebbia e vento) e rivelando che le tempeste potrebbero arrivare in futuro (ma non al lancio), inoltre si è parlato della presenza di creature visibili solo in orario notturno e di altri aspetti come le ambientazioni, il design delle strutture e molto altro. Viene anche ribadito che l'equipaggiamento potrà essere potenziato mentre non ci sarà un sistema di upgrade per le armi.

Il team rivela poi che l'anello Zeta Halo sarò completamente renderizzato in 3D e ci saranno delle eclissi, il ciclo giorno/notte andrà a influenzare anche le cutscene (non è chiaro però in che modo). La campagna permetterà una grande libertà di approccio, si potrà seguire la storia oppure dedicarsi a quest secondarie e più avanzate, lasciando al giocatore la possibilità di decidere come raggiungere un determinato obiettivo.

343 ha recentemente dichiarato che Halo Infinite sarà un reboot spirituale della serie, maggiori dettagli sul progetto sono attesi nel corso dell'estate in vista della campagna promozionale che ci porterà fino al lancio del gioco atteso per il prossimo autunno su PC Windows, Xbox One e Xbox Series X/S.