Halo Infinite: ecco quando arriveranno le prime recensioni della campagna

Ci separano ormai solo pochi giorni dal lancio della campagna single player di Halo Infinite su PC e console della famiglia Xbox. In attesa che il gioco esca, sui social sono arrivate le informazioni sulla scadenza dell'embargo per le recensioni.

L'insider Idle Sloth ha pubblicato nel corso della serata un breve tweet sul suo account ufficiale per comunicare a tutti gli appassionati che manca davvero poco all'uscita delle recensioni. Sembrerebbe infatti che i primi pareri sul gioco spunteranno sui portali internazionali a partire dal prossimo 6 dicembre 2021 alle ore 9:00 del fuso orario italiano. Va precisato che l'embargo è relativo esclusivamente alla campagna del gioco, la quale sarà giocabile al lancio solo in modalità single player. Per chi non lo sapesse, infatti, la modalità cooperativa arriverà insieme alla Forgia con il lancio della Stagione 2, il quale è fissato al prossimo maggio 2022.

In attesa di proporvi la nostra recensione della campagna dello sparatutto 343 Industries, in arrivo il prossimo 8 dicembre 2021 su PC e Xbox (dal day one anche su Xbox Game Pass), vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida con i consigli su come sbloccare una skin HCS gratis nella beta del multiplayer di Halo Infinite.